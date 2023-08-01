Медведь забрался в гнездо орлана и там уснул

Медведь забрался в гнездо орлана и там уснул1
- 1.08.2023, 8:42
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Животному мог понравиться запах.
Во время осмотра птичьих гнезд на Аляске исследователи наткнулись на необычную картину: в гнезде белоголового орлана безмятежно спал немаленький барибал (Ursus americanus), пишет New Voice.
Как пояснила потом Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США (FWS), такие случаи, на самом деле, нередки. Барибалы отлично лазают по деревьям, а орланы вьют довольно крупные гнезда, чтобы там поместился средних размеров медведь.
Кроме того, гнезда орланов достаточно уединенны и довольно приятно (по мнению медведей) пахнут, ведь эти птицы питаются рыбой и мясом.
Но все это приводит к проблемам, поскольку медведи разоряют гнезда редких птиц.