За полгода белорусская экономика потеряла больше рабочих рук, чем население Волковыска 1.08.2023, 8:54

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«Пропали» 47,2 тысяч рабочих.

В июне средние и крупные белорусские предприятия продолжили больше увольнять, чем принимать на работу. На это указывают свежие данные Белстата. В не включаются микро- и малые предприятия без ведомственной подчиненности.

За июнь белорусские предприятия приняли на работу 59,54 тыс. человек, а уволили почти 65,9 тыс. Таким образом, количество увольнений превысило число трудоустройств на 6345.

По итогам полугодия в Беларуси были уволены 323,5 тыс. человек, а приняты на работу 276,3 тыс. человек. В итоге увольнений было на 47,2 тыс. больше. Число трудоустройств по итогам полугодия сократилось на 0,3%, а увольнений – на 2,5%.

Отметим, что белорусская экономика потеряла количество рабочих рук, сопоставимое с населением такого районного центра, как Волковыск, где проживает 43 839 человек.

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