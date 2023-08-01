В России маньяк 14 лет держал девушку в рабстве 6 1.08.2023, 9:06

4,404

Кроме того, он убил несколько женщин.

В России маньяк 14 лет прятал в доме девушку. По информации telegram-каналов Baza, Shot и Мash, в 2009 году 33-летняя жительница Челябинска Екатерина вместе с подругой познакомилась с Владимиром рядом с городским железнодорожным вокзалом.

Он пригласил девушек в поселок Смолино и запер у себя в доме. Там же жила его мать. «Соседи никогда не слышали криков из дома, считали живущую там Валентину (мать маньяка) спокойной и адекватной. Владимира видели очень редко, он всегда был в капюшоне», — пишет Мash.

Все эти годы Екатерину искала сестра, но безуспешно. Как рассказала следователям Екатерина, мужчина насиловал ее. Почти все время он держал ее в комнате, часто бил по голове — так, что она забыла все контакты своих родных и не могла позвонить сестре. Когда мужчина уходил, то связывал девушку, пристегивал к балке и заклеивал рот скотчем. Похититель выпускал Екатерину только для работы по дому: девушка помогала его маме, ухаживала за ней, убиралась и готовила, сообщает Baza.

Однажды Владимир познакомил ее с другой девушкой, которую представил своей «женой». Позже та призналась девушке, что он наврал. По словам Екатерины, как-то у Владимира и той девушки случился конфликт из-за того, что она пыталась позвать на помощь. В итоге мужчина несколько раз ударил ее ножом, после чего расчленил и закопал останки на участке.

В 2010 году он убил ее подругу. Мужчина часто пил и после обострения психического заболевания мама вызвала ему скорую. Когда его увозили в больницу, Владимир забыл закрыть комнату Екатерины на замок. Благодаря этому ей удалось сбежать.

После осмотра территории во дворе дома маньяка нашли кости и раздробленный череп со следами ржавчины. «Останки других жертв лежат во дворе дома около 7–10 лет, по словам экспертов. Смерть могла наступить от удара кувалдой», — сообщает Мash.

В СК по Челябинской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Сейчас мужчина находится под надзором в психиатрической больнице.

«Полицейские региона вместе с представителями следственных органов устанавливают все обстоятельства резонансного преступления и объективную картину произошедшего. К работе подключены наиболее опытные оперативники подразделения уголовного розыска», — сообщили 66.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».