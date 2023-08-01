Гигантская радуга восхитила жителей Минска

На одной из трасс под Минском появилась необычайно яркая и большая радуга, которая привлекла внимание многих водителей и пешеходов. Некоторые из них даже остановились, чтобы сделать фото или видео этого красочного явления.
Одна из очевидцев поделилась своими впечатлениями. «Мы сейчас в радугу въедем», с улыбкой отметила она на видео.
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