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Гигантская радуга восхитила жителей Минска

  • 1.08.2023, 9:13
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Гигантская радуга восхитила жителей Минска

Видеофакт.

На одной из трасс под Минском появилась необычайно яркая и большая радуга, которая привлекла внимание многих водителей и пешеходов. Некоторые из них даже остановились, чтобы сделать фото или видео этого красочного явления.

Одна из очевидцев поделилась своими впечатлениями. «Мы сейчас в радугу въедем», с улыбкой отметила она на видео.

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