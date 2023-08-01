закрыть
1 августа 2023, вторник, 10:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украине ликвидировали заместителя командира танкового батальона РФ

2
  • 1.08.2023, 9:40
  • 4,868
В Украине ликвидировали заместителя командира танкового батальона РФ

Уничтоженный оккупант расстреливал «Иловайскую колонну» в 2014 году.

Бойцы Сил обороны Украины ликвидировали на фронте заместителя командира танкового батальона по вооружению оккупационной армии России Ильдара Мазитова. В 2014 году захватчик принимал участие в расстреле украинских военных в Иловайске, пишет obozrevatel.com.

Кроме того, вместе со своим полком оккупант должен был охранять «парад» во временно захваченном россиянами Мариуполе. О ликвидации Мазитова сообщили российские пропагандистские издания.

В запрещенной в Украине социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация о гибели Мазитова в группе «Кичуйский сельский дом Культуры». Однако позже публикацию удалили.

В ней говорилось, что оккупант проживал в городе Кичуй в Татарстане, российский захватчик окончил Казанское танковое военное училище, неоднократно участвовал в боевых действиях и был награжден в стране-агрессоре различными медалями.

Издание «Милитарный» сообщило, что Мазитов вместе с другими российскими преступниками расстреливал украинских военных в Иловайске 29 августа 2014 года. Танк Т-72Б Мазитова попал на камеру журналиста Ростислава Шапошникова, который вместе с военными выходил по «зеленому коридору», который расстреляли российские войска.

Позже в Twitter  опубликовали фото Мазитова  в этом танке. Тогда, как утверждается, ликвидированный захватчик служил в 18-й отдельной мотострелковой бригаде.

7 мая 2022 года на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины опубликовали список российских оккупантов, которых отправили охранять парад во временно оккупированном Мариуполе. В этом списке был и Мазитов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов
Солидарность как встроенная утилита
Солидарность как встроенная утилита Ирина Халип
Путин хочет повторения Цусимы
Путин хочет повторения Цусимы Альфред Кох
Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Иван Преображенский