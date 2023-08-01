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Свитолина выбила Азаренко с турнира WTA 500 в Вашингтоне

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  • 1.08.2023, 9:47
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Свитолина выбила Азаренко с турнира WTA 500 в Вашингтоне
Фото: Getty Images

Во втором круге соревнования первая ракетка Украины сыграет против российской теннисистки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выбила белорусскую теннисистку Викторию Азаренко с турнира WTA 500 в Вашингтоне, сообщает nv.ua.

В первом сете украинка вела в счете 3:0, после чего проиграла пять геймов подряд. Однако розыгрыш все же закончился победой Свитолиной — 7:6.

Во втором сете теннисистки сделали девять брейков из десяти. Свитолина выиграла свою подачу в пятом гейме, что позволило ей вести в счете до конца встречи — 6:4.

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Элина Свитолина (Украина) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 7:6 (2), 6:4.

Напомним, что Элина также побеждала Викторию Азаренко в 1/8 Уимблдона.

Отметим, что во втором круге WTA 500 в Вашингтоне Элина Свитолина сыграет против российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

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