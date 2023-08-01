Свитолина выбила Азаренко с турнира WTA 500 в Вашингтоне

Свитолина выбила Азаренко с турнира WTA 500 в Вашингтоне1
- 1.08.2023, 9:47
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Во втором круге соревнования первая ракетка Украины сыграет против российской теннисистки.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина выбила белорусскую теннисистку Викторию Азаренко с турнира WTA 500 в Вашингтоне, сообщает nv.ua.
В первом сете украинка вела в счете 3:0, после чего проиграла пять геймов подряд. Однако розыгрыш все же закончился победой Свитолиной — 7:6.
Во втором сете теннисистки сделали девять брейков из десяти. Свитолина выиграла свою подачу в пятом гейме, что позволило ей вести в счете до конца встречи — 6:4.
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Элина Свитолина (Украина) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 7:6 (2), 6:4.
Closing out the win with a winner 💥@ElinaSvitolina picks up the 7-6(2), 6-4 win over Azarenka.#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/YMfqNqEjN0— wta (@WTA) August 1, 2023
Напомним, что Элина также побеждала Викторию Азаренко в 1/8 Уимблдона.
Отметим, что во втором круге WTA 500 в Вашингтоне Элина Свитолина сыграет против российской теннисистки Дарьи Касаткиной.