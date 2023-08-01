Россию накрыла «эпидемия» поджогов: по всей стране горят военкоматы 1.08.2023, 9:56

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За дело взялись даже старики.

В последние дни территорию Российской Федерации просто накрыла волна поджогов военных комиссариатов. Попытки сделать «бавовну» с применением «коктейлей Молотова» в зданиях военкоматов зафиксированы сразу в нескольких городах РФ, а также на оккупированной территории Украины, в частности в Крыму. Видео публикует телеграм-канал «Быстрый Фокус».

Сообщается, что военкоматы полыхали в Санкт-Петербурге, Можайске, Казани, Омске и других городах. Также пишут, что в Подмосковье в местное здание комиссариата бросили взрывпакет.

Интересно, что за дело сейчас берутся даже люди преклонного возраста, которым мобилизация точно уже не грозит. Судя по всему, они просто протестуют против военного произвола либо пытаются спасти от принудительной отправки на войну своих близких родственников.

Так, под Москвой в Подольске два пенсионера возрастом по 80 лет бросили взрывчатку в военкомат. В Калуге 77-летняя женщина бросила в здание комиссариата «коктейль Молотова», а когда ее попытались задержать, угрожала привести в действие боевую гранату.

Также стало известно, что в Архангельской области 76-летний мужчина бросил в военкомат бутылку со взрывчатой смесью.

Добавим, в оккупированной Феодосии (АРК Крым, Украина) также зафиксирована попытка поджечь здание незаконно занимаемое российским «военным комиссариатом».

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