Могут разгадать всего 25% людей: головоломка, которая поможет определить уровень IQ 1.08.2023, 9:59

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Те, кто справится за минуту, могут быть уверены, что имеют высокий уровень интеллекта.

Оптические иллюзии и головоломки – это сложные задачи, заставляющие напрячь мозг и внимательно изучить изображение, чтобы найти правильный ответ. О новой головоломке говорят, что только 25% берущихся за задание успешно его решают за отведенное время.

OBOZREVATEL публикует эту задачку для любителей интересных испытаний. Ее смысл состоит в том, чтобы за 2 минуты найти на картинке семь чудес света.

Авторы задачи утверждают, что в среднем берущемуся за задание нужно 2 минуты и 11 секунд, чтобы найти все загаданные объекты. А искать придется вот такие чудеса света:

• Большая Китайская стена, Китай

• Петра, Иордания

• Статуя Христа-Спасителя, Бразилия

• Мачу-Пикчу, Перу

• Чичен-Ица, Мексика

• Колизей, Италия

• Тадж-Махал, Индия

Рекорд скорости по поиску всех туристических жемчужин составляет 31 секунду. Сможет ли кто-нибудь его побить? Также авторы головоломки убеждают, что люди, справляющиеся с поиском всех объектов за 60 секунд, могут быть уверены, что их коэффициент интеллекта точно превышает средний показатель.

Ответ на головоломку

Если вы не смогли найти все чудеса света, размещенные на этой картинке, воспользуйтесь подсказкой. Ее можно найти ниже. На ней отмечены все семь перечисленных объектов.

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