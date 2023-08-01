Чего боятся российские варвары Андрей Клименко

1.08.2023, 10:20

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Андрей Клименко

О «прорыве зерновой блокады».

О «прорыве зерновой блокады» тремя героическими судами все уже слышали.

Меня спрашивают, почему я не пишу о таких эпических событиях?

Первая реакция ответственного человека — «не навреди».

Вторая реакция — проверь весь контекст. Вот он.

На якорной стоянке к югу от острова Змеиный (преимущественно в терводах Румынии) находятся как минимум 16 «прорывателей блокады» (на карте отмечены желтым маркером). Некоторые из них пришли туда довольно давно, именно тогда и после того, когда восточные варвары сделали свои варварские заявления. Еще несколько сейчас на пути от Босфора.

Они не считают себя героями и «прорывателями» – это просто нормальные моряки, делающие свою работу.

Уверен, что украинские и румынские лоцманы, портовики и ВМСУ делают то, что надо. И не поднимают шума.

Кстати, термин «зерновая блокада» еще можно было бы понять относительно портов Одесской области, потому что там был «зерновой коридор», которого пока еще нет. К дунайским портам этот термин не очень уместен. Как и просто «блокада».

Блокада — это когда военные корабли мешают проходу судов, то есть требуют остановиться, повернуть, проводят осмотры и тому подобное. Насколько мне известно, пока все ограничилось предупреждениями по рации на очень плохом английском. И сообщениями о минировании. И все поняли, что моряков хотят «взять на слабО».

Наконец, 25.07.2023 — уже 7 дней после прекращения участия РФ в «зерновом коридоре» — МО России заявило о ночной атаке двумя безэкипажными катерами (морскими дронами) на патрульный корабль «Сергей Котов» ЧФ РФ. Он выполнял задачи по «контролю судоходства» в юго-западной части Черного моря – 370 километров от Севастополя (130 км от пролива Босфор). Это, кстати, исключительная морская экономическая зона Турции. И варвары украинских дронов боятся. Почему? Потому что это уже 3-я атака.

До этого было еще 2 таких атаки в этом году:

11.06.2023.Черное море. Атака надводных дронов на разведывательный корабль «Приазовье» ЧФ РФ в 300 км от Севастополя, примерно в 200 км от Босфора.

24.05.2023. Черное море, экономическая зона Турции, 140 км от Босфора. Три надводных дрона атаковали российский разведывательный корабль ЧФ РФ «Иван Хурс» (базируется в Севастополе) — этот точно получил попадание.

Андрей Клименко, «Фейсбук»

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