«Сидишь, надеясь, что работодатель тебя не кинет» 1.08.2023, 10:29

Айтишники из разных локаций все меньше довольны зарплатой.

Только 40,7% ИТ-специалистов, участвовавших в анкетировании devby.io, удовлетворены своей зарплатой. Для сравнения по итогам аналогичного анкетирования в августе 2022 года таких специалистов было 49%, а феврале этого года — почти 44%.

В то же время специалистов, недовольных зарплатой, становится больше. Если в августе прошлого года около 49% респондентов заявили, что им не доплачивают, то сейчас так считают 55,3% специалистов.

В опросе поучаствовали 1050 ИТ-специалистов. 50% айтишников работают в Беларуси. Почти половина — разработчики. 43% специалистов работает в аутсорсе, треть — в продуктовых компаниях. 25%+ респондентов — сотрудники крупных компаний (1000+ человек).

20% недовольных получают меньше тысячи долларов в месяц, 2/3 специалистов с такими доходами живут и работают в Беларуси. Среди них в основном джуны и мидлы.

35% айтишников, недовольных зарплатой, получают в месяц от 1 до 2 тысяч долларов, 23% — от 2 до 3 тысяч долларов, 20% — от 3 до 5 тысяч долларов, 8,5% — 5+ тысяч долларов.

Локация

Посмотрели как изменился процент довольных и недовольных зарплатой ИТ-специалистов в Беларуси и популярных релокейт-локациях.

Среди респондентов, работающих в Беларуси, зарплатой удовлетворены 42,6%. Это чуть больше, чем в феврале, но значительно меньше, чем в августе прошлого года. Почти такой же процент довольных зарплатой среди специалистов, работающих в Грузии. Однако эта доля снижается.

А недовольных зарплатой больше всего среди ИТ-специалистов, работающих в Польше, — 60,8%. Еще в феврале их было около 52%. Интересно, что у каждого пятого зарплата за полгода выросла на 10-20%, но этого оказалось недостаточно. Среди недовольных есть специалисты, получающие в Польше как меньше тысячи долларов в месяц, так и больше 5 тысяч долларов.

Также почти 60% недовольных зарплатой среди специалистов, работающих в Литве.

Среди айтишников, работающих из Беларуси, только 54% считают, что им не доплачивают. По сравнению с февралем процент таких специалистов чуть сократился, но по сравнению с августом 2022 года вырос.

В инсайд-поле айтишники также высказались по поводу своих зарплат.

«Хотелось бы получать больше. Не хватает откладывать».

«Зарплата по позиции устраивает, но мне не оплачивают овертаймы, а я делаю огромный объем работы».

«На 90% доволен зарплатой, но хотелось бы больше, чтобы компенсировать затраты на квартиру».

«Удовлетворен своей зарплатой с учетом локации, ситуации на рынке труда, но не удовлетворен в плане налогов. При релокейте даже после неплохого увеличения гросс зарплаты стал получать на тысячу долларов меньше чистыми, чем было в Беларуси до переезда».

«Зарплата высокая, но бывают задержки по 3-5 месяцев, когда ты сидишь полностью без оплат на свой страх и риск, надеясь, что иностранный работодатель тебя не кинет»

«Я бы хотел 1200 долларов на руки. Для Беларуси 800 долларов мало для средней жизни».

«Паршивая галера держит на минималке, кормит обещаниями, ничего не добавляет — ни денег, ни квалификации».

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