Спикер Воздушных сил ВСУ: Российские военные не могут справиться с беспилотниками 1.08.2023, 10:34

Дроны — это достаточно трудная цель.

Российские военные не умеют сбивать беспилотники, которые уже не впервые атакуют Москву. Они не могут с ними справиться.

Так прокомментировал новый удар дронами по правительственному кварталу Москвы спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Российские военные не могут справиться с теми БПЛА, которые где-то там долетают до них уже не впервые. Ну и надеемся, у них не будет опыта», — сказал он.

Игнат напомнил, что дроны — это достаточно трудная цель, но украинские военные научились их сбивать, в отличие от оккупантов.

«Например, взять те же Шахеды, которые, к сожалению, долетают. Не просто их сбивать. Они летят медленно, но цель довольно сложная для систем противовоздушной обороны. Украинские военные, все силы обороны имеют опыт сбивать», — резюмировал он.

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