Родные политзаключенного Владимира Гундаря не дождались его звонка из заключения
- 1.08.2023, 11:00
Звонок должен был состояться 28 июля.
Политзаключенный Владимир Гундарь написал в письме, что подал заявление на звонки, приложил все нужные документы и что его очередь на звонок будет 28 июля. Но родные так и не дождались звонка в этот день. Почему — пока неизвестно, сообщают правозащитники.
Из письма политзаключенного также стало известно, что он пока находится в камере без замечаний. Целыми днями молится, читает Библию и художественную литературу, продолжает писать сборники на библейские темы и морально поддерживает семью.
Напомним, политзаключенный Владимир Гундарь приговорен в общей сложности к 20 годам колонии по нескольким уголовным делам. У мужчин инвалидность из-за отсутствия одной ноги.
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ИК № 2. 213800, Бобруйск, Сикорского, 1, 16 отряд,
Владимир Тадеушевич Гундарь