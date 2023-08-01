Российский круизный лайнер с Дмитрием Колдуном на борту досрочно покинул Батуми

Российский круизный лайнер с Дмитрием Колдуном на борту досрочно покинул Батуми12
- 1.08.2023, 11:32
- 7,400
Грузинские протестующие добились своего.
Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту покинул Батуми на несколько часов раньше намеченного срока. Об этом сообщил 1 августа в своем телеграм-канале блогер Николай Левшиц.
Несколько сотен гражданских активистов и представителей оппозиционных партий около 18 часов находились у причала и возле корабля с плакатами и речовками. Они блокировали выход пассажиров лайнера на пирс Батуми.
23 человека были задержаны при попытке прорвать полицейский кордон или закидать автобусы с туристами яйцами и пустыми бутылками. Их будут судить за неповиновение требованию полиции и мелкое хулиганство.
В итоге судно отчалило досрочно.
В правящей партии «Грузинская мечта» раскритиковали протесты, а президент Грузии поддержала их.
Ранее сайт Charter97.org писал, что Astoria Grande больше не будет заходить в Батуми.