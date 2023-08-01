Российский круизный лайнер с Дмитрием Колдуном на борту досрочно покинул Батуми 12 1.08.2023, 11:32

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Грузинские протестующие добились своего.

Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту покинул Батуми на несколько часов раньше намеченного срока. Об этом сообщил 1 августа в своем телеграм-канале блогер Николай Левшиц.

Несколько сотен гражданских активистов и представителей оппозиционных партий около 18 часов находились у причала и возле корабля с плакатами и речовками. Они блокировали выход пассажиров лайнера на пирс Батуми.

23 человека были задержаны при попытке прорвать полицейский кордон или закидать автобусы с туристами яйцами и пустыми бутылками. Их будут судить за неповиновение требованию полиции и мелкое хулиганство.

В итоге судно отчалило досрочно.

В правящей партии «Грузинская мечта» раскритиковали протесты, а президент Грузии поддержала их.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Astoria Grande больше не будет заходить в Батуми.

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