США заключили соглашение с Болгарией и Южной Кореей о поставках Украине боеприпасов 1.08.2023, 11:34

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Раскрыты подробности.

Администрация президента США Джо Байдена планирует увеличить поставки критически важных боеприпасов для Украины. С этой целью Соединенные Штаты заключили соглашение с Болгарией и Южной Кореей по поставке 155 мм боеприпасов для Украины.

Также о поставках боеприпасов ведутся переговоры с Японией. Об этом сообщает Financial Times.

Как сообщается, США активно работают над увеличением поставок важнейших 155-мм боеприпасов для поддержки Украины в контрнаступлении против российских войск вдоль всей линии фронта. Усилия включают в себя поставки от международных партнеров в ближайшее время, а также планируется увеличить производство в США в течение двух последующих лет.

Официальные представители заявили, что США уже заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей по поставкам снарядов в Украину.

По информации американских чиновников, Украина сейчас производит до 8 тысяч артиллерийских выстрелов в день, что превышает производство США. Согласно сообщению издания, администрация Байдена уже несколько месяцев назад знала, что из-за высокой скорости использования боеприпасов в Украине могут возникнуть проблемы с поставками, и с момента начала контрнаступления увеличила усилия по транспортировке снарядов на линию фронта.

Кроме того, армия США строит дополнительные производственные линии, в частности, переоборудовает предприятия в Онтарио, Канаде и строит новые сборные линии в Техасе. Армейские официальные лица сообщают о возможности создания новых объектов для загрузки, сбора и упаковки 155-мм снарядов в Арканзасе, Айове и Канзасе.

Ранее сообщалось, что Германия обновила список военной помощи, которая была передана Украине. В частности, Вооруженным силам Украины среди другого оружия поступили десятки разведывательных дронов и самоходные зенитные установки Gepard.

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