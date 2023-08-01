Недалеко от Минского моря продают уникальный дизайнерский дом 11 1.08.2023, 11:46

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Для любителей природной идиллии с городским комфортом.

Дом, о котором мы расскажем, может стать дачей или местом для постоянной жизни. Он расположен в экологически чистой северо-западной части минского пригорода, в газифицированном СТ «Спектр-2001». Участок благоустроен, дом построен по дизайнерскому проекту, с готовой внутренней отделкой, частично наполнен мебелью и техникой, пишет Realt. Как он выглядит и за сколько его продают?

Близко к городу, чисто и тихо

Садоводческое товарищество «Спектр-2001» граничит с чистым сосновым лесом, где есть грибы и ягоды. Отсюда удобно добираться до Минского моря: ближайший пляж находится в 7 километрах.

До Минска — 14 километров, дорога асфальтирована, внутри СТ улицы отсыпаны асфальтовой крошкой, поэтому сезонные дожди и снегопады им не страшны. Будет удобно и автомобилистам, и любителям велоспорта, которым нравятся поездки на свежем воздухе в окружении лесов и частной застройки. В пяти минутах ходьбы есть остановка, маршрутка ездит через каждые полчаса. Магазин — в двух километрах.

Рядом есть несколько деревень, в целом места тихие и не особо «уплотненные». Иногда можно даже встретить белую цаплю — птицу, которая обычно сторонится людных мест. Для любителей природной идиллии с городским комфортом — то, что нужно.

В доме — все коммуникации и много света

Дом построен по дизайнерскому проекту. Один этаж, двускатная крыша, терраса, огибающая стены с двух сторон — ничего лишнего и при этом много пространства.

Фундамент возведен из крепких и устойчивых к морозам сплошных фундаментных блоков. Внутри залита армированная плита. Стены — из 30-сантиметровых блоков, толщина утеплителя — 5 см.

Во внешней отделке белая декоративная штукатурка сочетается с отделкой планкеном. Двери со сплошным остеклением пропускают внутрь много света.

Площадь дома — 114 м². В продуманной планировке — три спальни, просторная кухня-гостиная, два санузла, котельная и большой холл.

Вода поступает из собственной скважины. Газ проведен. Канализация местная. Газовый двухконтурный котел греет воду и отапливает дом. Зимой внутри тепло и уютно, а летом есть та самая приятная прохлада, которая достигается за счет качественных материалов, профессионального подхода к строительству и системы вентиляции — вентканалов, выведенных через крышу.

Дом частично меблирован. Установлена сантехника, есть стиральная машина, кровати в спальнях.

В кухне — газовая плита, холодильник, микроволновая печь, угловой диван с креслом, обеденный стол и стулья.

Вокруг дома — благоустроенный участок с парковкой и баней

Из дома можно выйти на просторную террасу — место для неторопливых летних завтраков, вечерних посиделок с друзьями, чтения и спокойного отдыха в гамаке.

Вокруг дома — ровный участок площадью 5,7 сотки. По периметру он обнесен еврозабором, что обеспечивает безопасность и при этом открывает вид на окружающую природу.

Территория благоустроена. Ровный газон с декоративными кустами, большая и удобная парковка для автомобилей.

На участке есть баня и хозпостройка — всё новое, современное, сделанное в одном стиле с домом.

Рядом с участком есть пруд с рыбой и новая детская площадка. Дом подойдет паре, семье с детьми, пожилым людям. Благоустройство можно продолжать по своему вкусу — на территории хватит места для зоны барбекю, игровой площадки, батута, шезлонгов.

Сколько стоит дом?

Дом продается со всей мебелью и техникой. Стоимость — 119 тысяч долларов (расчет в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь). На месте возможен торг. Чтобы узнать о доме больше и записаться на просмотр, звоните по телефону +375 (44) 550-30-73 (Людмила) или оставляйте свой номер в форме ниже.

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