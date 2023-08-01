Небо над Москвой молчит Андрей Окунь

1.08.2023, 11:57

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Андрей Окунь

Только монотонное жужжание.

Отдельно вводит в ступор принципиальное нежелание наших властей предупреждать россиян о приближающейся воздушной угрозе. Сколько уже было взрывов, сколько налётов беспилотников, сколько пострадавших и раненных, а до сих пор небо над Москвой молчит. Никаких сирен, никакого звукового предупреждения, только монотонное жужжание в небе и следующий за ним взрыв.

Реальное отношение к людям в этом ведь и проявляется. Расставленные приоритеты чётко дают понять, что для властей важнее поддержание иллюзии мирной жизни, а не здоровье и реальная безопасность россиян. Сказка, пропаганда, навязанное спокойствие на фоне войны — всё это по-прежнему выходит на первое место. Вот и получается, что нежелание пугать население сильнее, чем желание его защитить.

Тактическая цель: убедить россиян, что ничего не происходит. Проблема только в том, что цена такого решения невероятно высока. Хотя представители действующего режима могут думать наоборот. Вероятно, они готовы рисковать жизнями простых людей ради сохранения «стабильности» и спокойствия в обществе.

Иначе объяснить отсутствие сирен воздушной тревоги я не могу. А то, что беспилотники якобы заранее сбиваются, не аргумент, погибнуть можно и под осколками. К тому же многое об эффективности работы российского ПВО говорит дважды взорванная башня «Москва-сити».

Андрей Окунь, Telegram

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