Белорусский доброволец провел спарринг с украинским чемпионом 1 1.08.2023, 12:02

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Белорус погонял украинского боксера по рингу.

Украинский боксер Денис Беринчик 26 августа в польском Вроцлаве проведет поединок со шведом Энтони Игитом.

На кону – пояс WBO International в легком весе. Беринчик владеет им с 2018 года – и уже провел семь успешных защит. А к новому бою готовится с белорусским участием – недавно оказалось, что спарринг-партнером для боксера выступил фанат минского «Динамо» (о чем напоминала майка) Андрей Трацевский, который воюет за Украину и более известен по позывному «Бессмертный». Судя по опубликованному видео, Трацевский держался против профессионала вполне достойно, даже, можно сказать, немного погонял того по рингу, пишет «Трибуна».

Денис Берінчик провів тренування з військовим Андрієм Бессмертним 🇺🇦



📹: інстаграм bessmertnii7291 / berinchyk pic.twitter.com/XqtACCosPM — Ukraine Boxing 🇺🇦 (@boxing_tribuna) July 24, 2023

Беринчик родился в ныне оккупированном Россией Сорокине (известном как Краснодон) в Луганской области Украины, в тех местах и вырос. Юность у Дениса была криминальной – как сам объяснял, «нужны были деньги, чтобы играть в автоматы, в карты», потому занимался грабежами и разбоями. В результате в 17 лет Беринчик четыре месяца отсидел в луганском СИЗО. По словам боксера, спорт ему «спас жизнь» – увел от «ерунды на улицах».

В боксе начинал украинец с того, что называют любительским – именно такой на ЧМ и ОИ. На обоих турнирах в свое время Беринчик брал серебро. В финале ЧМ-2011 несколько раз отправлял бразильского оппонента в нокдаун, но тому все равно скандально присудили победу. На ОИ-2012 самым трудным боем Беринчика стал первый – с Игитом, с которым вскоре опять драться. Потом до финала украинец громил оппонента, но в решающем поединке ждал кубинец Рониэль Иглесиас – и оказался заметно сильнее.

После этого Беринчик пару лет поучаствовал в полупрофессиональной World Series Boxing в команде «Украинские атаманы», за которую тогда выступали и ныне главные звезды украинского бокса Александр Усик и Василий Ломаченко. А с 2015-го окончательно ушел в профессионалы – и пока что выиграл все 17 боев, 9 раз отправив соперников в нокаут. Беринчику недавно исполнилось 35 лет, но он сохраняет третью позицию в мировом рейтинге легковесов от WBO – одной из четырех главных организаций профессионального бокса.

Зрителям украинец запомнился не только результатами, но и яркими выходами на арену, для которых не уставал придумывать образы. Беринчик превращался в олимпийского мишку и Марио из известной игры, супергероя Халка и римского воина, различных опасных преступников, выезжал к рингу на машине, мотоцикле, лошади и даже спускался по воздуху на тросе. По словам промоутера Александра Красюка, Беринчик «всегда сам являлся автором и идейным вдохновителем своих выходов».

Еще в 2014-м, когда при пособничестве России так называемые сепаратисты оккупировали части Донецкой и Луганской областей Украины, Беринчик заявлял, что от возможной мобилизации скрываться не собирается. Когда 24 февраля 2022 года Россия начала войну, которую продолжает в Украине с использованием территории Беларуси, Беринчик записался в территориальную оборону Киева. Хотел и воевать, но знакомые, которые были на фронте, сказали, что лучше будет использовать свою известность, чтобы помогать военным. Так боксер и сделал – устраивал сборы, аукционы (даже на один из своих поясов), вкладывал личные средства.

3 декабря 2022-го в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма» Беринчик провел очередную защиту титула WBO – одержал победу над французом Иваном Менди, которую посвятил всем украинцам и лично главнокомандующему Вооружёнными силами Украины Валерию Залужному. На бой Денис снова выходил по-особому – в форме диверсионного подразделения украинской разведки «Кракен», которое не раз отличалось в самых важных боях нынешней войны. Как потом рассказал Беринчик, в «Кракене» служат его друзья – фанаты харьковского «Металлиста».

Теперь же у него оказался белорусский напарник. Правда, ситуативно – «Бессмертный» написал, что в тренировочный лагерь боксера «заскочил в отпуске». Трацевский сам мастер спорта по боксу, и хоть не сделал карьеру, по жизни поддерживал форму: регулярно выступал в таких единоборствах, как джиу-джитсу и грэплинг, продолжал практиковаться и после переезда в Украину после выборов-2020. Ну а что Беринчика, который плотно в военной теме, и того, кто воюет, нашлось кому свести – это тем более не удивительно.

«Бессмертный», судя по его аккаунтам в соцсетях, уже вернулся на фронт. В TikTok белорусского военного, к слову, больше трех миллионов лайков, а недавно больше миллиона просмотров собрало видео «прилета» в критической близости от Андрея.

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