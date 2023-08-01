Топ-менеджер крупной компании из Минска написал более тысячи сообщений о Лукашенко и прислужниках его режима 11 1.08.2023, 12:12

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Дело завели по трем статьям.

Стало известно об уголовном деле против топ-менеджера крупной компании, которая занимается поставкой компьютерной техники в Беларусь.

По версии следствия, «46-летний минчанин с октября 2020 года по апрель 2022 года оскорблял в сети президента Республики Беларусь, высших должностных лиц государства, сотрудников Следственного комитета и судей, публично унижая их честь и достоинство».

Силовики насчитали, что за два года мужчина написал более 1 100 различных сообщений в «экстремистских чатах», совершил «более 140 эпизодов преступной деятельности».

Дело завели по трем статьям: оскорбление «президента» (ч.1 ст.368 УК РБ), публичное оскорбление представителя власти (ст.369) и оскорбление судьи (ст. 391). Задержанный женат, воспитывает сына.

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