Стало известно, когда в Минске откроют еще один участок третьей линии метро

Стало известно, когда в Минске откроют еще один участок третьей линии метро1
- 1.08.2023, 12:34
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В итоге третья линия будет насчитывать семь станций.
Второй участок третьей линии минского метро планируют открыть к концу 2024 года. Об этом сообщил зампред Мингорисполкома Александр Черников.
«Степень готовности трех станций и электродепо «Слуцкое» высокая. Практически выполнены монолитные работы. Приступили к отделке и монтажу оборудования, продолжаются работы по устройству верхнего строения пути. К вводу те станции готовятся к концу следующего года», – сказал он.
В итоге третья линия будет насчиывать семь станций: от «Юбилейной площади» до «Слуцкого гостинца». Тем временем уже начинается строительство второй половины данной линии. Идут проектные подготовительные работы для запуска механизированного метропроходческого комплекса. Ведется перенос инженерных сетей.