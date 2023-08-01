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Российские военные хотели пообедать в лесопосадке, но что-то пошло не так

  • 1.08.2023, 12:48
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Российские военные хотели пообедать в лесопосадке, но что-то пошло не так

ВСУ нанесли мощные удары по врагу на территории РФ.

Силы обороны Украины нанесли мощные удары по оккупантам на Сумском направлении. Украинские бойцы заметили КАМАЗ и кухню типа КП-75, расположенную в лесополосе.

Соответствующее видео показал в Telegram показал командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. По данным OBOZREVATEL, события разворачивались на территории РФ, куда и пришлось попадание бойцов Сил обороны.

Как отметил Наев, россияне как раз собрались пообедать в посадке и развернули полевую кухню. Бойцы ВСУ дождались, когда еда была готова, и устроили противнику «адский обед».

«На Сумском направлении враг ежедневно бьет из дальнобойной артиллерии и минометов. Но у наших воинов есть четкая задача адекватно реагировать и в случае необходимости действовать на предупреждение», – пояснил генерал-лейтенант.

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