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Соловьев устроил скандал в прямом эфире

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  • 1.08.2023, 13:15
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Соловьев устроил скандал в прямом эфире

Война с Украиной довела РФ до ручки.

Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил скандал в прямом эфире, набросившись на журналистов «Бильд». Издание опубликовало материал, в котором прошлось по российским властям, организовавшим новую «ось-зла»: на фоне международной изоляции, санкций и войны с Украиной Москва опустилась до уровня Северной Кореи, куда накануне просить оружие поехал министр обороны Шойгу.

Статья настолько возмутила пропагандиста, что он в прямом эфире начал матерно оскорблять журналистов «Бильд», предлагая им «молча завидовать крепкой дружбе народов России и Северной Кореи». Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика! 

Обращаясь к россиянам, Соловьев показал в эфире концерт в честь Шойгу, а также призвал снять санкции с КНДР, увеличить квоты на мигрантов, послать гуманитарную помощь и интегрировать сотрудничество в военной сфере. Также он выразил желание поехать в командировку, чтобы сделать репортаж об армии и народе Северной Кореи.

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