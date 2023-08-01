Появились спутниковые снимки повреждений Крымского моста 5 1.08.2023, 13:29

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Оккупанты ведут ремонтные работы.

В Cети появились спутниковые фотографии Крымского моста, который оккупанты ремонтируют после его повреждения 17 июля. Их опубликовал сотрудник отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк в Twitter.

«Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива», – говорится в сообщении.

На фото отмечены строительные краны, которые расположены по обе стороны поврежденного участка.

Ongoing repairs to the Crimean Bridge can be seen in new satellite imagery of the Kerch Strait. The bridge was struck earlier this month. pic.twitter.com/DCWu7qy1ZA — Brady Africk (@bradyafr) July 31, 2023

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