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Появились спутниковые снимки повреждений Крымского моста

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  • 1.08.2023, 13:29
  • 5,936
Появились спутниковые снимки повреждений Крымского моста

Оккупанты ведут ремонтные работы.

В Cети появились спутниковые фотографии Крымского моста, который оккупанты ремонтируют после его повреждения 17 июля. Их опубликовал сотрудник отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк в Twitter.

«Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива», – говорится в сообщении.

На фото отмечены строительные краны, которые расположены по обе стороны поврежденного участка.

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