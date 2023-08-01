«Там получаешь удовольствие»: Алексей Протас рассказал, в чем белорусский хоккей отстает от Северной Америки 1.08.2023, 13:31

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В НХЛ нападающий провел 91 игру.

Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас, который имеет опыт игры в НХЛ, рассказал, в чем наш хоккей уступает североамериканскому. Слова Протаса приводит Vitebsk.hockey.by.

— Во-первых — менталитетом. Там в детстве нет давления, приходишь и получаешь удовольствие от хоккея. Для детей это главное условие, поэтому у многих появляется желание развиваться и работать. В принципе, и уровень технологий повыше будет, — сказал Алексей.

В сезоне-2022/23 он сыграл в форме «Вашингтона» 58 матчей и набрал 15 (4+11) результативных баллов при показателе полезности «−8». Всего в НХЛ нападающий провел 91 игру и заработал 24 (7+17) очка.

Также Протас выступал в минувшем сезоне в АХЛ за «Херши» (фарм-клуб «Вашингтона») и стал обладателем Кубка Колдера. Это второй по значимости трофей в заокеанском хоккее.

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