ВСУ продвигаются вглубь позиций россиян к югу от Бахмута
- 1.08.2023, 14:27
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Идут бои в Клещеевке.
Подразделения украинской армии стабилизировали ситуацию на Бахмутском направлении фронта. ВСУ контролируют как минимум южную часть густой посадки на юге Бахмута и севере Клещеевки.
Об этом сообщают военные источники Телеграм-канала, публикуя обновление на основе последних геолоцированных видео.
Ранее на Южном фланге штурмовые подразделения ВСУ предприняли атаку, о результатах которой публично не сообщалось. Однако на появившихся новых видео появились подтверждения того, что украинская армия уже заняла посадку. На данный момент боевые действия идут в Клещеевке, контроль над которой даст возможность значительно ускорить уничтожение российской группировки в Бахмуте.
Россияне пытаются подвозить резервы, а ВСУ бьют по логистике оккупантов.
«Раньше здесь была наша атака, результат которой был неизвестен. Сейчас появились кадры, подтверждающие присутствие ВСУ в посадке. Бои идут в Клещеевке, подвоз резервов россиян и удары по логистическим узлам», - отмечено в сообщении.