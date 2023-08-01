Турция резко сократила закупки в России 1.08.2023, 14:46

1,846

Эрдоган решил ответить на выход Путина из «зерновой сделки».

Поставки российских товаров в Турцию резко сократились на фоне разногласий по «зерновой сделке», которая прекратила свое существование в июле, несмотря на лоббизм президента Реджепа Эрдогана.

В июне импорт из РФ в Турцию составил лишь $2,91 млрд и стал минимальным с октября 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на данные Turkstat. По сравнению с маем объем турецких закупок в России упал на 36%, а в годовом выражении практически вдвое.

Потоки российской нефти, газа и другого минерального сырья на турецкий рынок сократились на 20% месяц к месяцу, до $1,76 млрд. Несырьевой импорт тем временем рухнул на 54%, до $1,1 млрд. Как итог: доля России в поставках товаров в Турцию сжалась до 11,2%, хотя в июне-2022 достигала 16,1%.

Уменьшение поставок могло быть вызвано как сезонным снижением спроса, так и «играми на политической арене», считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Из-за конфликта по «зерновой сделке» и в рамках политики сохранения нейтралитета перед западными партнерами Турция может искусственно снижать закупки ресурсов из России, компенсируя их другими поставщиками, поясняет он.

Снижение импорта из России могло быть отчасти связано с политикой, поскольку российско-турецкие отношения разладились из-за позиции Турции по зерновой сделке, согласен доцент кафедры международной торговли ВАВТ Андрей Кушниренко.

«Турция в целом не так сильно зависит от российского минерального сырья, однако получает большую выгоду от его перепродажи на мировой рынок», — указывает эксперт.

После прекращения поставок газа европейским странам Турция стала крупнейшим клиентом «Газпрома»: она получает почти 50 млрд кубометров газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку», включая транзитные объемы, оценивает аналитик БКС Рональд Смит.

Для сравнения: Китай в этом году получит только 22 млрд кубов по трубопроводу «Сила Сибири», а прокачка в Европу может составить лишь 24 млрд кубометров и стать самой низкой со второй половины 1970-х годов.

Нефтяной экспорт в Турцию, по данным Bloomberg, держится около 200 тысяч баррелей в сутки. Это в 10 раз меньше, чем закупает Индия, и вдвое ниже, чем турецкие НПЗ приобретали до введения европейского нефтяного эмбарго.

При этом Турция является крупнейшим покупателем российского дизтоплива и газойля - 1,3 млн тонн в июле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».