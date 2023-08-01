Магнит для дронов

Магнит для дронов1
- Сергей Фурса
- 1.08.2023, 15:09
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Ну какое может быть «Сити» в столице православного мира?
«Москва-Сити» притягивает дроны. А православное российское ПВО не способно от этого защитить.
Почему? Потому что это проклятое идолопоклонничество перед англосаксами. Ну какое может быть «Сити» в столице православного мира? Может быть «Град». Может вообще не быть, потому что, как говорит Дугин, надо все эти города взять и по селам расселить, и тогда будет настоящий «русский мир». Где будут русские люди размножаться и плодиться.
А эти светящиеся башни. Эти стеклянные здания. Они же притягивает дроны, как магниты. И освященное священниками Московского патриархата ПВО просто отказывается защищать эту не Русь, этих фанатов западного мира. Кто знает, может, там биолаборатории ЦРУ. Тьфу на них.
Вот и прилетают неизвестные дроны. Как божье наказание. Не украинские же это дроны. Каждая собака знает, что в Украине дронов нет. Только брусчатка. А это Бог наказывает россиян, отошедших от настоящего пути «русского мира».
Потому что нужно определиться. Или «русский православный мир» и тогда никаких там «Сити» и Набиулиных с третьим гендером и биолабораториями. Или никакого «русского мира».
Выбрали путь – так идите по нему. Все по норам. Норам дроны не страшны.
Сергей Фурса, «Фейсбук»