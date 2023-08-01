Спецназ ВСУ напугал Скабееву 2 1.08.2023, 15:17

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Пропагандистка отметила профессионализм Буданова.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева всерьез встревожена информацией о подготовке в Великобритании спецназа для проведения военной операции по деоккупации Крыма. Обсуждая в эфире публикацию британской The Times, один из приглашенных в студии экспертов Юрий Кнутов попытался успокоить россиян и заявил, что планы Украины по освобождению полуострова якобы были сорваны.

По его словам, подготовка украинского спецназа якобы не должна представлять для российских властей серьезной угрозы.

Однако Скабеева прервала его и заявила, что насмешки над Украиной вряд ли уместны, поскольку глава военной разведки Украины Кирилл Буданов ранее уже смог провести три атаки на Крымский полуостров. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

«Тот самый Буданов, про которого Вы шутите на тему похода на Крым, уже стал организатором трех операций, довольно успешных на Крымском мосту, поэтому рассуждать на тему его дееспособности не приходится. К сообщению официального Лондона также необходимо отнестись максимально серьезно», - заявила Скабеева, комментируя подготовку 2000 спецназовцев ВСУ для освобождения полуострова.

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