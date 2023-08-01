В Австралии выяснили происхождение таинственного купола, выброшенного на берег 1.08.2023, 15:29

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Купол был обнаружен 15 июля, и это открытие породило ряд теорий.

Причудливый объект размером более двух метров в ширину и почти три метра в высоту был впервые обнаружен 15 июля в районе Грин-Хед на Среднем Западном побережье Западной Австралии, пишет New Voice.

По словам ученых, тайна металлического купола, найденного выброшенным на берег на австралийском пляже, наконец-то раскрыта.

«Мы пришли к выводу, что объект… скорее всего, является обломком отработавшей третьей ступени ракеты-носителя для полярных спутников (PSLV). По всей видимости, он принадлежал Индийской организации космических исследований (ISRO)», — написали они.

Купол был обнаружен 15 июля, и это открытие породило ряд теорий.

Австралийское космическое ведомство ASA и ученые первоначально подозревали, что это обломки космического корабля, в то время как полиция заявила, что они «[не могли] подтвердить», имел ли предмет военное происхождение, когда они начали расследование с Австралийскими силами обороны.

Другие предположили, что баллон мог упасть с самолета рейса MH370, который исчез у берегов Западной Австралии в 2014 году с 239 пассажирами на борту.

Однако эта теория была быстро отвергнута, а авиационный эксперт Джеффри Томас заявил, что «нет никаких шансов», что это могло произойти от злополучного самолета.

«Это не какая-либо часть Boeing 777, и факт в том, что MH370 был потерян девять с половиной лет назад, так что на обломках он должен был показать гораздо больший износ», — сказал он австралийскому новостному агентству ABC.

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