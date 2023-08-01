В Подмосковье бушует масштабный пожар

В Подмосковье бушует масштабный пожар1
- 1.08.2023, 15:38
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В небо поднимается густой дым.
Днем 1 августа в Подмосковье вспыхнул масштабный пожар, пишет fakty.com.ua.
Сеть заполонили кадры, как в Люберцах под Москвой в небо вздымается густой дым.
На борьбу с огнем российские МЧСники уже направили 70 спасателей и 21 единицу техники.
Известно, что в городе горят три ангара.
По данным росСМИ, возгорание началось с кислородных баллонов.
Затем огонь перебросился на стройматериалы.
По другой версии, горит предприятие по производству шин.
Когда пожар в конце концов локализовали, его площадь уже составляла 1 300 кв. м.
Тушение, отмечают в МЧС России, осложняет высокая пожарная загрузка внутри ангаров.