«Начал с $395 и вырос до $1730 в месяц» 1.08.2023, 15:43

Сварщик из Беларуси рассказал о своих доходах и тратах в Польше.

Белорус Александр переехал в Польшу в 2018 году и за пять лет прошёл путь от жизни на 1600 злотых до ежемесячного дохода в 5-7 тыс. злотых. Он рассказал MOST, как удавалось жить тогда и что он может позволить себе сейчас.

— Я переехал в Польшу пять лет назад по годовой визе, которую сделал на основании языковых курсов. Тогда ещё была такая возможность. В первую очередь начал искать работу. Три года работал в гастрономии: сначала на кухне в одной из вроцлавских забегаловок, а после перешёл в сеть ресторанов быстрого питания. Месяц от месяца доход составлял 1600-2000 злотых.

На тот момент этих денег мне было достаточно. Я платил за комнату около 700 злотых и 90 злотых за проездной. В тёплое время года пользовался велосипедом вместо городского транспорта. Остаток тратил на продукты и минимальные развлечения.

В 2021 году решил сменить работу, поскольку зарплаты хватать перестало. Временами были очень сложные финансовые ситуации. Совершенно случайно на глаза попалась реклама одного из кадровых агентств, которое искало слесарей и разнорабочих. Принимали кандидатов даже без опыта работы. Кроме того, в агентстве помогали с получением карты побыта. Я решился обратиться к ним.

Меня отправили на предприятие, на котором я отработал разнорабочим и шлифовщиком около полутора лет. Там освоил профессию сварщика: учился после рабочего дня. Закрепил свои знания сдачей экзамена в школе сварщика, получил квалификацию и сменил работу на ту, где работаю по сей день. Моя зарплата составляет от 5000 до 7000 злотых. Размер зарплаты зависит от количества переработанных часов и выходных дней.

Ежемесячные траты

— Сейчас вместе с женой мы живём в самом центре Вроцлава в двухкомнатной квартире с балконом и паркингом. За неё мы платим 2850 злотых, включая все коммунальные платежи.

На продукты для готовки дома тратим 800 злотых на одного, а на питание вне дома – примерно 200 злотых.

От работы я имею страховку NFZ и PZU за 25 злотых в месяц.

Одежду и обувь покупаю раз в два-три месяца. На это уходит 300-350 злотых.

Кроме того, ежемесячно трачусь на топливо (это в среднем 150-200 злотых), на интернет, Spotify и подписку на Disney+ (130 злотых).

Перемены в жизни

— Жизнь изменилась целиком. Раньше я даже не мог подумать, что сдам на права, куплю автомобиль, буду ездить в отпуск и покупать в магазинах не то, что на скидках, а то, что хочется.

Всем, кто собирается или кто уже переехал в Польшу и ищет работу, советую, в первую очередь, учить польский язык: запоминать основные слова и фразы и хвататься за любую возможность повышать уровень владения языком.

Во-вторых, позаботьтесь о легальности своего проживания на территории страны: своевременно сделайте всё, что для этого необходимо.

И в-третьих, следите за тем, что вам предлагает работодатель — есть ли у вас договор и насколько он прозрачен. И никогда не соглашайтесь работать без договора, иначе после может быть очень больно.

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