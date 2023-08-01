Боевая авиация РФ: эксперт развеял миф о производстве самолетов в России 1 1.08.2023, 15:51

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иллюстрационное фото

С 2014 года прослеживается устойчивая деградация производства боевой авиации в России.

Заявления российских властей о наращивании производства боевых самолетов в РФ не соответствуют действительности. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал ситуацию и выразил сомнение, что России вообще когда-то удастся выбраться из возникшего «авиационного тупика».

«После 2014 года поставки российской боевой авиации стали снижаться, а качество продукции деградировать. Вторжение в Украину в 2022 и вовсе значительно снизило потенциал российских ВКС», - констатировал он.

Коваленко отметил, что, по информации из открытых источников, в 2022 году поставки новых боевых самолетов в РФ составили 29 единиц:

- бомбардировщики Су-34 - 10;

- истребители Су-35С - 7;

- истребители Су-30СМ2 - 4;

- истребители Су-57 - 6;

- учебно-боевые самолеты Як-130 — 2.

Сколько армии РФ передали боевых самолетов в 2023 году, на данный момент неизвестно, отметил Коваленко. По его словам, скорее всего, речь идет о количестве в пределах 10 единиц (Су-35С, Су-34М, Су-30СМ, Як-130).

«С 2014 года, когда против России стали вводится санкции, отчётливо прослеживалась устойчивая деградация производства боевой авиации РФ. Также, попутно, фиксировалось и падение качества и надежности производимой продукции. И с учетом современных тенденций возникает серьезное сомнение, что России удастся выбраться из возникшего авиационного тупика, не говоря уже о неких эфемерных наращиваниях производства», - подытожил эксперт.

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