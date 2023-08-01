На среду в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
- 1.08.2023, 16:02
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Какую погоду ожидать?
Оранжевый уровень опасности объявили на 2 августа. Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении опубликовал сайт pogoda.by.
Ночью по западной половине, днем на большей части территории страны ожидаются грозы.
Днем при грозах в отдельных районах — сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. Порывы будут достигать 15−20 м/с.
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
• уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
• машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
• находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
• избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).