Александр Фридман: Границы с Беларусью могут закрыться в любой момент 1.08.2023, 16:14

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Александр Фридман

Лукашенко рискует просчитаться.

Насколько сегодня серьезно воспринимают угрозу ЧВК «Вагнера» с территории Беларуси в соседних странах? Об этом сайт Charter97.org поговорил с историком и политическим обозревателем Александром Фридманом:

— Если посмотреть заявления, которые делаются, то угрозу воспринимают, но преувеличивать я бы все-таки не стал. В Польше, как и в Литве, подчеркивают, что внимательно следят, но какой-то непосредственной опасности не видят.

Эстонские эксперты заявляют о том, что передвижение «вагнеровцев» по территории Беларуси не несет непосредственной угрозы. Естественно, что это все отслеживается, им это неприятно, в любой момент оценки могут измениться. Сейчас же какой-то огромной подчеркнутой опасности, как я понимаю, на Западе не видят.

— Если же оценки изменятся, то могут ли Польша, Литва и Латвия пойти на закрытие границ с Беларусью?

— Безусловно. Граница может быть закрыта в любой момент. Страны-соседки Беларуси подчеркивают, что к этому может привести любая провокация. Причем, вне зависимости от того, насколько она будет серьезно подготовлена. Ведь общий контекст ситуации такой, что эти сценарии давно проигрываются. Думаю, что механизмы принятия решений для закрытия границ подготовлены. Подчеркну, ситуация может измениться в любой момент.

— Какие еще могут быть ответы стран-соседок, если последует эскалация?

— На данный момент закрытие границ — самый радикальный ответ. Естественно, если группы «вагнеровцев» проникнут на территории соседних стран, то их оттуда будут военным образом выбивать. Какие-то же превентивные акции на территории Беларуси представляются мне маловероятными.

Вариант, что войска НАТО будут наносить удары по территории Беларуси, — очень маловероятный. Все понимают, какой эскалацией это грозит.

Но это не исключает, что такие удары в итоге могут быть нанесены Украиной по просьбе Польши. Если это будет делать Украина, то это другой уровень эскалации. Если «вагнеровцы» действительно куда-то вторгнутся или попробуют это сделать, то, скорее всего, атака будет отбита, а затем границы будут закрыты.

— Лукашенко это явно невыгодно, почему он продолжает нагнетать ситуацию, рассказывая о походах вагнеровцев?

— Лукашенко это невыгодно, но он играет с огнем так давно и упорно, что уже не чувствует, что температура повышается, становится все горячее и горячее.

Думаю, что он просто недооценивает весь потенциал ситуации. Кроме того, он полностью убежден в том, что власти в странах Балтии и Польше полностью контролируются Западом, американцами. Что они несамостоятельны, не принимают никаких решений.

Соответственно, он считает, что может им пощекотать нервы. Лукашенко уверен, что ситуация под контролем. Считает, что он их так держит в тонусе, что они на решающие шаги не пойдут.

В этом он рискует просчитаться. Лукашенко не хочет, чтобы границы были закрыты. Ему это невыгодно ни экономически, ни политически. Думаю, что он не до конца оценивает последствия всех шагов, которые совершает, а также решимость стран, с которыми имеет дело. Это чревато для него большими проблемами.

Он может пойти на какой-то шаг, которой не посчитает радикальной эскалацией. Лукашенко будет считать, что все под контролем, нормально, а ответ с противоположной стороны будет радикальным. Такой вариант возможен.

Тем более, что такие просчеты у Лукашенко уже были. Он же, делая ставку на миграционный кризис, тоже не исходил из того, что все окончится так. Лукашенко же ожидал, что с ним будут вести переговоры, воспринимать как партнера, ему удастся что-то выторговать.

Лукашенко же не ожидал, что в итоге ему самому придется куда-то отправлять мигрантов, которых он собрал в Беларуси. Он тогда просчитался. Его оценка соперника была неверной.

Мне представляется, что и сейчас его оценка является неверной, потому что он находится в плену у своих советских стереотипов и российской пропаганды. Когда ты находишься под влиянием таких стереотипов, то способен на серьезные ошибки. Эти ошибки Лукашенко может совершить, не желая того.

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