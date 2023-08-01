Будут изменения на карте Deep State: боец ВСУ заинтриговал событиями недалеко от Угледара 1.08.2023, 16:26

Речь идет о ряде спецопераций.

Вблизи Угледара будет ряд спецопераций Вооруженных сил Украины и постепенно на карте Deep State будут происходить перемены. Об этом «24 Каналу» заявил командир пулеметного взвода из Ивано-Франковска Назарий Кишак. Он отметил, что на этом направлении у врага не будет успеха.

«Сейчас будет проводиться ряд спецопераций. Мало-помалу будем видеть, как на карте Deep State земли, которые были в красной линии, перейдут в зеленую», – отметил Кишак.

По его словам, украинские армейцы будут идти вперед. Однако, следует понимать, что это не так просто. Ведь самое главное – это люди, поэтому их жизнь нужно сохранить.

Угледар – очень стратегический город и стратегическая развязка, которую хотят взять россияне. Однако им этого не удастся. Когда пехота оккупантов не имеет успеха, они переходят на артиллерию и так уничтожают все, где не могут зайти пехотой. К слову, с направления Угледара страна-агрессор забрала вагнеровцев, однако оставила там роты «Шторм Z».

- Упаси Боже дать оккупанту завладеть этой точкой фронта. Можно сказать, что Бахмут, Часов Яр не только может стать в кольцо, а полностью закрыть их с тыла. Стоять будем. Будем оккупанта выгонять с нашей территории, – подчеркнул командир пулеметного взвода.

Последние два дня профронтовые населенные пункты – Константиновка, Елизаветовка и Екатериновка подвергаются обстрелам россиян. Бьют также оккупанты по городам, которые расположены дальше от Угледара – Курахово.

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