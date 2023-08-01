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В Минэкономике анонсировали налоговые изменения

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  • 1.08.2023, 16:35
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В Минэкономике анонсировали налоговые изменения

Лукашисты заявили про «оптимизацию».

В Беларуси проводится системная работа «по оптимизации» налоговых льгот, сообщает Минэкономики. В ведомстве этот процесс называют «ревизией».

Как уточняют в Минэкономики, оптимизацию налоговых льгот обсудили на очередном заседании «специальной межведомственной рабочей группы». Ее участники занимаются выработкой «согласованных предложений об оптимизации льгот по налогам, сборам (пошлинам)».

В ведомстве рассказали некоторые подробности по подготовке налоговых изменений.

«При рассмотрении вопроса сохранения льгот безусловный приоритет отдается социально направленным. К слову, их доля в общем объеме превышает 40%, составляя порядка 3,4 млрд рублей (по данным прошлого года), — уточняют в Минэкономики. — Льготы стимулирующего характера подвергаются детальной «ревизии» на предмет эффективности. При этом анализируются как бюджетно-финансовые результаты льгот, так и их социальная эффективность».

Какие конкретно налоговые льготы могут пересмотреть, в Минэкономики не уточнили.

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