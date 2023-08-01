Имитация Анатолий Несмиян

1.08.2023, 16:44

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Анатолий Несмиян

Кремлевское телевидение старательно уводит тему в сторону.

Уже нескрываемый провал российский системы противовоздушной обороны был запланирован реформой Сердюкова, которая, безусловно, была инициирована не им лично, а он выступал лишь исполнителем руководящего решения.

Смысл реформы - создать на месте российской армии военно-полицейские силы и вступить в конкурентную борьбу с другими такими же военно-полицейскими структурами за право контролировать те или иные «серые территории» мировой периферии, которую постепенно создавала политика мирового гегемона США.

Ни о какой конкуренции с самими США и военными блоками с их участием эта реформа не предполагала. Ядерное оружие России в этом случае превращалось из инструмента сдерживания в статусный девайс вроде роскошных часов на руке чиновника - принадлежность к тому или иному слою воровской иерархии требовалось демонстрировать тем или иным набором материальных ценностей - часы, машина, стоимость квартиры-дома и возимой с собой статусной шлюхи.

Уже поэтому, внезапно вступив в противостояние с Западом, Кремль обнаружил, что избыточный ресурс борьбы с партизанскими формированиями в Сирии или Африке вообще не работает при столкновении со сколь-либо системным противником. Причем это касается не только поля боя, а всей имеющейся инфраструктуры. Оказалось, что разгром военных училищ привел к жестокому дефициту младших офицерских кадров, как только потребовалось провести минимальную мобилизацию. Уничтожение военной промышленности, военного НИОКР, целых отраслей, в целом ненужных для карательных функций построенной в России армии, невозможно за год-два или пять восстановить хотя бы в минимальной конфигурации. Ну, и тотальная зависимость от импорта, куда же без нее.

Поэтому провалы везде. Отсутствующая как система противовоздушная оборона - лишь частный случай в общем правиле. И восстановить ее невозможно по щелчку или удару кулаком по столу. Для борьбы с сирийскими партизанами она не нужна, а для реальной обороны страны требуется откатывать назад всю проведенную реформу, чего сегодня никто делать не будет.

Сиротливые «Панцири» на крышах московских многоэтажек - это чистой воды имитация ПВО, в лучшем случае она снесет пролетающий мимо объект на соседние дома.

Но по понятным причинам о полном провале военной реформы вслух не скажет никто. Так как нужно будет называть и имена тех, кто ее инициировал. И объяснять, как верховный главнокомандующий, который как всегда ни при чем, ни сном, ни духом пятнадцать лет не ведал, что творят его военные. Поэтому лучше ничего не говорить, тем более, что никто и не спрашивает, а кремлевское телевидение старательно уводит тему в сторону, накачивая народ ненавистью.

Анатолий Несмиян, Telegram

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