Генштаб Эстонии: ВСУ взламывают систему обороны россиян
- 1.08.2023, 17:01
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Украина пытается добиться прорыва сразу в нескольких местах фронта.
Вооруженные Силы Украины пытаются организовать прорыв обороны оккупантов сразу на нескольких участках фронта, главной препятствием для них является примерный паритет сил с противником. Об этом сказал глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо, сообщает ERR.ee.
Полковник Ребо отметил, что Украина пытается добиться прорыва сразу в нескольких местах фронта, создавая локальное превосходство сил.
У России достаточно резервов, чтобы заблокировать одну попытку прорыва, но создавая угрозы прорыва в нескольких местах ВСУ могут «размыть» российские силы и, поскольку инициатива на стороне Украины, смогут легче проводить перегруппировку.
«Они будут искать слабое место, пока не найдут. Только тогда мы сможем говорить о той фазе наступления, которую мы называем прорывом, и наконец о быстром успехе, которого все ожидают», – сказал Ребо.
Глава Генштаба Эстонии считает, отсутствие «быстрого успеха» ВСУ совершенно понятно из-за в целом «равных сил на поле боя».
«Если посмотреть на артиллерию или на какие-то другие рода войск, то в чем-то преимущество у одной стороны, а в чем-то у другой стороны, то есть у Украины», – сказал Ребо.