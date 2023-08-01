Эксперт: Морские базы россиян, их корабли или Крымский мост будут атаковать рои дронов 1 1.08.2023, 17:19

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ВСУ уничтожают военный потенциал РФ.

Эксперты убеждены, что Украина должна наращивать количество беспилотных аппаратов и продолжать наносить удары по территории России. Об этом «Апострофу» рассказал украинский военный эксперт Валентин Бадрак.

По его словам, атаки по башням правительственного квартала Москвы показали, что российская противовоздушная оборона практически не работает.

«Там насчитывалось около 20 «панцирей», защищавших московский регион. Всего у россиян было около 120 «панцирей», из которых около двух десятков были уничтожены нашими военными. Сейчас идет уничтожение российского военного потенциала», - сообщил он.

Аналогичная ситуация с недавними сообщениями о том, что морские дроны атаковали российские военные корабли в более чем 300 км от побережья в Северном Причерноморье. Так, в Министерстве обороны РФ настаивают, что якобы несколько украинских безэкипажных катеров были якобы замечены в 340 километрах к юго-западу от Севастополя и были нацелены на Черноморский флот. Вероятно, дроны хотели уничтожить патрульные корабли.

Пока неизвестно, что это за дроны, однако украинские специалисты пользуются ситуацией войны и наличия врага, чтобы проводить испытания в реальных боевых условиях.

«Все идет к тому, что морские базы россиян, их корабли или «крымский мост» будут атаковать рои морских дронов (15-20 штук) и очень желательно при этом, чтобы они несли взрывчатки как стандартная торпеда - около 400 кг будет заметен результат и существенны потери для противника. С такими атаками дронов очень трудно бороться. К тому же, рой таких дронов, даже 30 штук будет стоить в разы дешевле одного российского корабля, который они потопят», - отметил Валентин Бадрак.

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