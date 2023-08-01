Политзаключенного Артема Латышева перевели на тюремный режим в Могилев 1.08.2023, 17:26

Артем Латышев

До перевода его содержали в ШИЗО.

26 июля состоялся суд по изменению политическому заключенному Артему Латышеву режима содержания. Его перевели на тюремный режим и уже этапировали в Могилевскую тюрьму № 4.

Как сообщают правозащитники, до перевода политзаключенного содержали в ШИЗО.

Артем — житель Витебска, приговорен к 4,5 годам колонии за перформанс на могиле с изображением Лукашенко, а также за «порчу баннеров» с изображением сотрудников ГАИ. В сентябре 2022 года политзаключенного этапировали в бобруйскую колонию.

1 июня Артема в четвертый раз подряд поместили в штрафной изолятор. До этого он пробыл там 30 суток, после чего вернулся в отряд.

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