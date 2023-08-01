Какие имена детям дают минчане 1.08.2023, 18:06

Жители столицы в основном выбирают имена древнееврейского происхождения.

В Минске за прошедшие полгода мальчиков чаще всего называли Михаилами, а девочек Софиями, «продолжает сохраняться тенденция к выбору традиционных имен для новорожденных», пишет госагентство «Минск-Новости». О статистике рассказала начальник отдела нотариата, загсов и лицензиатов в сфере юридических услуг главного управления юстиции Мингорисполкома Юлия Михолап.

Софиями с начала года назвали 177 родившихся в Минске девочек, на втором месте — Ева, число названных этим именем не указали. Также среди популярных Анна (148), Мария (118) и Алиса (116). София — имя древнегреческого происхождения, Алиса, как считается, — древнегерманского. Ева, Анна и Мария — древнееврейского.

Среди мальчиков самым популярным стало имя Михаил. Таких малышей за полгода было 205. На втором месте Марк (171), а затем — Матвей (150), Роман (145) и Максим (140).

Михаил и Матвей — имена древнееврейского происхождения, все остальные указанные — древнеримского.

Некоторые родители выбирают более редкие имена — Пелагея, Милисса, Зарина, Инна, Арсентий, Юлиан, Фома, Кузьма.

Выходит, что из 10 имен половина появилась где-то в древней Палестине, три — в латинском мире старого Рима, два принадлежат древним грекам и чуть менее древним германцам. Кстати, считается, что имя Алиса стало популярным благодаря сказке английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» аж 1865 года. Напомним, что англичане — это народ германской группы.

«Ребенку можно дать не более двух имен, при этом первым указывается основное имя. Главный критерий при этом — соблюдение норм общественной морали», — напомнила Юлия Михолап.

Двойные имена первого полугодия — Алесь-Елисей, Лев-Леон, Лев-Теодор, Эван-Леон, а также Илария-Мирослава, Мария-Ева, Мия-Мария, Элиз-Софие.

Мальчиков в столице на данный момент рождается больше. За первое полугодие 2023 года — 3716, девочек — 3377.

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