HIMARS уничтожил оккупантов на острове Джарилгач 1.08.2023, 18:09

Пять ракет – пять попаданий.

Украинские военные нанесли удар по позициям оккупантов на острове Джарилгач по артиллерийской системе HIMARS.

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.

На опубликованных кадрах видно, что беспилотник зафиксировал позиции оккупантов, которые находились в оккупированной части Херсонской области. Украинские бойцы нанесли по ним пять ударов ракетами HIMARS.

От обстрела россияне пытались укрыться в кустах и тренировочных окопах, однако именно туда попала ракета.

Отметим, что расстояние от Джарилгача до ближайших контролируемых Украиной территорий составляет около 70 км. От косы острова – около 60 км.

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