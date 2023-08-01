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Столичные универмаги объявили скидки и акции на школьный ассортимент

  • 1.08.2023, 18:12
Столичные универмаги объявили скидки и акции на школьный ассортимент

В некоторых случаях скидки составляют до 50%.

Универмаги Минска объявили, что в августе проводят акции в рамках подготовки детей к новому учебному году. В некоторых случаях скидки составляют до 50% на выделенный ассортимент школьных товаров. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на государственное объединение «Столичная торговля и услуги».

Дополнительно предоставляется услуга по бесплатной мелкой подгонке швейных изделий, приобретенных в универмагах «ЦУМ», «Беларусь», ТД «На Немиге».

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