Один из банков пересмотрел тарифы на валютные переводы 3 1.08.2023, 18:38

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Минимальная комиссия — 200 евро.

С 1 августа «БНБ-Банк» пересмотрел комиссию для клиентов-физлиц за валютные переводы. «Для некоторых переводов увеличился размер комиссии, для некоторых уменьшился», — пояснили в контакт-центре финучреждения. Так, по некоторым переводам минимальная комиссия составляет 200 евро за одно такое денежное отправление.

Речь идет о комиссии за переводы в валюте за пределы банка.

По переводам в евро комиссия зависит от страны, в которую нужно отправить деньги. Так, при переводе в Польшу тариф составляет 1,9% от суммы, минимум — 100 евро. В другие страны минимальный сбор варьируется от 200 евро (если сумма до 3000 евро) до 300 евро (больше 3000 евро).

По переводам в долларах комиссия также зависит от того, в какую страну требуется направить средства. Так, если в Грузию, Армению, Кыргызстан, Монголию, Таджикистан, Великобританию, то тариф — 1,9% от суммы (минимум — 100 долларов). А если в другие страны, то минимальный сбор варьируется от 150 долларов (при переводе до 3000 долларов) до 200 долларов (больше 3000 долларов).

«Доллары и евро переводятся в определенные банки-нерезиденты», — уточняет финучреждение.

Для переводов в российских рублях комиссия составит 0,7% от суммы (минимум — 50 долларов, а максимум — 350 долларов), в китайских юанях — 0,5% от суммы (минимум — 35 доллара, максимум — 350 долларов).

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