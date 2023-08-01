Компания Lockheed Martin подняла мощность лазерного оружия до 500 кВт 15 1.08.2023, 18:45

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Цена выстрела – $1.

Компания Lockheed Martin объявила, что удалось добиться рекордной мощности в 500 кВт для прототипов лазерного оружия. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Ранее инженерам корпорации удалось «разогнать» систему лазеров высокой энергии (HELSI) всего до 300 кВт. В рамках второго этапа «Инициативы по масштабированию лазеров высокой энергии» (HELSI) Lockheed смогла увеличить мощность своего твердотельного лазерного оружия до 500 кВт, что позволяет противостоять большим, бронированным целям.

Лазер генерируется с помощью катушек оптических волокон с легированным неодимом, интегрированным в систему, включающую лазер-подсветку целей (TILL) для захвата и отслеживания целей и лазер-подсветку маяка (BILL) для измерения атмосферных искажений, компенсируемых адаптивной оптикой. Они с помощью высокоэнергетического лазера, в свою очередь, связаны с системой управления боем, которая следит за территорией, отслеживает и оценивает потенциальные цели и определяет уровень угроз.

Особенностью является увеличение мощности оружия, не влияя на его способность комбинировать несколько лучей по всему спектру, используемому для генерации исходного лазера, и качество выходного луча, соблюдая стандарты модульного подхода открытых систем Министерства обороны США для функциональной совместимости и интеграции.

Больше всего в лазерном оружии военных привлекает скорость и доступность применения. Лазерный луч летит к цели со скоростью света (300 000 км/с), и от него невозможно уклониться, как это делают самолеты в случае ракетной атаки. Его невозможно остановить с помощью систем РЭБ или обмануть тепловыми ловушками. Стоимость выстрела – это стоимость энергии для генератора, и она составляет всего $1 за каждую попытку.