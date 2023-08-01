«Остались единицы, которым безразлично свое будущее» 1.08.2023, 18:56

3,458

На «Нафтане» и «Полимире» продолжаются увольнения.

На «Нафтане» и «Полимире» продолжают увольнять работников. Это связано с их подпиской на признанные чиновниками экстремистскими телеграм-каналы, которые посвящены ситуации на этих предприятиях. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нафтан — Полимир. О главном».

О задержаниях на этих предприятий из-за подписки на подобные заводские телеграм-каналы сообщалось еще в апреле этого года.

1 августа телеграм-канал «Нафтан — Полимир. О главном» приводит список трех работников этих предприятий, которые, как утверждается, были уволены из-за подобных подписок. Однофамильца одного из работников (совпадают имя и фамилия), как сообщается, задерживали в мае этого года. Еще одна уволенная сотрудница, возможно, трудилась врачом-стоматологом в поликлинике «Нафтана».

«Многие услышали, многие поняли, многие исправились… Но, к сожалению, не все. Остались единицы, которым безразлично свое будущее и будущее своих семей, — пишет телеграм-канал. — А нам остается лишь констатировать факт: еще одна партия уволенных заводчан».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».