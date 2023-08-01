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Украинский FPV-дрон нашел и уничтожил российский танк на Бахмутском направлении

  • 1.08.2023, 19:01
  • 1,150
Украинский FPV-дрон нашел и уничтожил российский танк на Бахмутском направлении

Видеофакт.

На Бахмутском направлении украинский FPV-дрон нашел и уничтожил российский танк. Соответствующее видео опубликовал глава Минцифры Украины Михаил Федоров.

«Один выстрел FPV-дрона – минус российский танк в окрестностях Бахмута. Так работает группа М2 Центра спецопераций СБУ. Искусная работа оператора + дрон украинского производства от группы Эскадрон = уничтоженная техника оккупантов и спасены жизни наших воинов», – написал Федоров.

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