Украинский FPV-дрон нашел и уничтожил российский танк на Бахмутском направлении 1.08.2023, 19:01

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Видеофакт.

На Бахмутском направлении украинский FPV-дрон нашел и уничтожил российский танк. Соответствующее видео опубликовал глава Минцифры Украины Михаил Федоров.

«Один выстрел FPV-дрона – минус российский танк в окрестностях Бахмута. Так работает группа М2 Центра спецопераций СБУ. Искусная работа оператора + дрон украинского производства от группы Эскадрон = уничтоженная техника оккупантов и спасены жизни наших воинов», – написал Федоров.

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