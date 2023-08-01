Карточки некоторых банков могут не работать на этой неделе 1.08.2023, 19:07

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Причина — технологические работы.

Карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами в ночь с пятницы на субботу 5 августа — с 1.00 до 4.30. Причина — технологические работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр. Об этом сообщается на сайте этой организации.

«В указанный промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек, осуществляющих оплату товаров или услуг посредством сети интернет, а также некоторых сервисов, предоставляемых банками посредством систем дистанционного банковского обслуживания, подключенным к Банковскому процессинговому центру», — предупреждает организация.

При этом уточняется, что комплекс обработки авторизационных запросов в режиме реального времени центра в указанное время будет работать в штатном режиме, ограничений в обслуживании клиентов в других устройствах не должно быть.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги для нескольких банков — «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Сбер Банк (Беларусь)», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Белинвестбанк», «БНБ-Банк», «Банк Решение», «Франсабанк», «Цептербанк», «БТА Банк».

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