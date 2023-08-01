Появились новые формы таблеток 3 1.08.2023, 19:11

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Ученые объяснили, зачем они нужны и как их глотать.

Обычно таблетки изготавливают в форме кругов и или овалов. Это облегчает их глотание, но не обеспечивает контроль над тем, как они высвобождают полезную нагрузку. Ученые из института Макса Планка разработали модель для проектирования сложных 3D-печатных форм таблеток. Каждая выделяет препарат определенным образом.

Чтобы медикаментозное лечение было наиболее эффективным, активные ингредиенты должны достигать определенной концентрации в организме и оставаться там. Проблема в том, что используя стандартные формы для таблеток, трудно контролировать этот процесс.

Для нового исследования ученые разработали новые компьютерные модели. Они позволяют им проектировать сложные формы, которые растворяются в определенном порядке, высвобождая желаемое количество молекулы препарата в данный момент времени.

Сначала исследователи определяют как именно таблетка должна высвобождать активный ингредиент для большей эффективности. Затем они используют модель, которая генерирует форму с точным профилем выпуска. И, наконец, используют коммерческий 3D-принтер для создания особой таблетки. Лабораторные эксперименты показали, что они растворяются в воде так, как предсказывала модель, высвобождая полезную нагрузку препарата в желаемые сроки.

Идея заключается в том, что сначала растворятся заостренные и более тонкие участки таблеток, а затем более плотные части.

Несмотря на заостренную форму таблеток, их все равно можно проглотить. Для этого ученые предлагают заключить их в биоразлагаемую капсулу.

Исследование опубликовано в журнале ACM Transactions on Graphics.

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