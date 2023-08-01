Комаровку заполонили грибы 3 1.08.2023, 19:16

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Появилось много лисичек и они подешевели в разы.

На минском Комаровском рынке появилось много грибов — от боровиков до лиисичек, пишет Onliner. Цены начинаются от 5 рублей.

Ведерко сыроежек можно купить за 5 рублей. А вот за белые грибы просят уже 20.

Маслята стоят 10 рублей за литр. Действует дисконт — три литра отдадут за 25 рублей.

Подберезовики отдают по 15 рублей за литр. А лисички — от 9 до 14 рублей, хоть только недавно они стоили на Комаровке аж 35.

«Есть подозрение, что это постаралась большая грибная аномалия Гродненской области», — пишет издание.

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