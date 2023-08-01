Минское суворовское училище возглавил полковник Кучук 2 1.08.2023, 19:30

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Дмитрий Кучук

Ранее МСВУ возглавлял генерал-майор Андрей Горбатенко.

Новым начальником Минского суворовского военного училища стал полковник Дмитрий Кучук, его сегодня, 1 августа, представил коллективу замминистра обороны генерал-майор Андрей Жук, сообщили в Минобороны. Назначили Кучука еще 28 июля. Ранее МСВУ возглавлял генерал-майор Андрей Горбатенко.

Как проинформировали в Минобороны, на представлении заместитель министра отметил, что «в училище открывается новая страница истории».

Кучуку 48 лет, он из военной семьи, в 1992 году окончил именно Минское суворовское училище. Позже учился в Рязанском воздушно-десантном командном училище, окончил учебу уже в белорусской Военной академии.

Был на разных должностях, в 2017—2020 годах командовал 5-й отдельной бригадой спецназначения в Марьиной Горке, позже был замкомандующего силами специальных операций.

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